Мэр Иркутска передал ордена Мужества родным героев спецоперации

Мэр Иркутска Руслан Болотов передал ордена Мужества родственникам бойцов специальной военной операции. Евгений Беломестнов, Роман Брекш, Александр Курбатов, Денис Федулов героически погибли, защищая мир и справедливость. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра города.
«Их имена никогда не будут забыты! Низкой поклон родителям, которые воспитали таких мужчин — смелых, честных, надежных. Сил и стойкости родным и близким. Светлая память героям!», — сказал Руслан Болотов в своем тг-канале.
Добавим, также в апреле агентство сообщало, что четверых военнослужащих из Иркутска посмертно наградили Орденом мужества. Руслан Болотов выразил искренние соболезнования родным бойцов.