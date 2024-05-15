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Мэр Иркутска передал ордена Мужества родным героев спецоперации

Четверо уроженцев столицы Приангарья отдали жизнь за мир и справедливость.

Источник: Соцсети

Мэр Иркутска Руслан Болотов передал ордена Мужества родственникам бойцов специальной военной операции. Евгений Беломестнов, Роман Брекш, Александр Курбатов, Денис Федулов героически погибли, защищая мир и справедливость. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра города.

«Их имена никогда не будут забыты! Низкой поклон родителям, которые воспитали таких мужчин — смелых, честных, надежных. Сил и стойкости родным и близким. Светлая память героям!», — сказал Руслан Болотов в своем тг-канале.

Добавим, также в апреле агентство сообщало, что четверых военнослужащих из Иркутска посмертно наградили Орденом мужества. Руслан Болотов выразил искренние соболезнования родным бойцов.