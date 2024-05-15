Стала известна первая пятерка хедлайнеров красноярского фестиваля «МИР Сибири»

Стали известны имена первой пятерки приглашенных звезд XX Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет с 11 по 14 июля в поселке Шушенское Красноярского края. Имена хедлайнеров опубликованы на сайте мероприятия.
Откроют программу вечерних концертов гости из Китая — фолк-метал группа Dream Spirit. Отмечается, что в Поднебесной артисты занимают высшие позиции в рейтинге популярных исполнителей этнической рок-музыки. Также на фестивале выступит музыкальный проект Krasa Rosa из Санкт-Петербурга.
— В пятницу нас ждет специальный подарок: выступление всех членов жюри этномузыкального конкурса в сопровождении Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина, — рассказали организаторы мероприятия.
Кроме того, на фестивале можно будет услышать израильскую исполнительницу SHIRAN и оркестр русских народных инструментов. 12 июля любителей фолка ждут песни сибиряков, пляски и трюки Музыкальной народной дружины.
Впервые «МИР Сибири» прошел в 2003 году, а в 2022 году он стал одним из лучших проектов в области событийного туризма, получив Гран-при Национальной премии Russian Еvent Awards 2022.