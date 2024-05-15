Подготовка уже началась: когда в Самаре откроются пляжи летом 2024 года

Начало пляжного сезона в Самаре зависит от ряда факторов. В их числе — уровень воды в Волге и ее температура. На данный момент уровень воды составляет 30,5 метров. Как только этот показатель не будет превышать 29 метров, на пляжи начнут завозить песок. Параллельно с этим в местах купания обязательно пройдет проверка качества воды по микробиологическим показателям. Сама Волга пока остается холодной. Сейчас температура воды составляет всего 7.4 градуса, и тенденция к повышению остается медленной.