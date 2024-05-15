Подготовка уже началась: когда в Самаре откроются пляжи летом 2024 года

В этом году весна встретила самарцев аномально холодной погодой. Если пару лет назад особо закаленные жители города уже погружались в Волгу, то сегодня приходится кутаться в теплые куртки. Тем не менее, самарские пляжи активно готовятся к приему отдыхающих. Рассказываем, когда откроется купальный сезон в Самаре летом 2024 года.
Подготовка пляжей в Самаре 2024: когда начнется
Начало пляжного сезона в Самаре зависит от ряда факторов. В их числе — уровень воды в Волге и ее температура. На данный момент уровень воды составляет 30,5 метров. Как только этот показатель не будет превышать 29 метров, на пляжи начнут завозить песок. Параллельно с этим в местах купания обязательно пройдет проверка качества воды по микробиологическим показателям. Сама Волга пока остается холодной. Сейчас температура воды составляет всего 7.4 градуса, и тенденция к повышению остается медленной.
Пляжи Самары 2024: как обустроят
Городская администрация начала готовить пляжи к купальному сезону еще в декабре 2023 года. К началу купального сезона каждый из них оснастят спасательными постами. Здесь также будут созданы специальные условия для отдыха маломобильных граждан и зоны для безопасного купания детей и людей, не умеющих плавать. Для них оградят участки акватории, глубина будет не более 1,2 метра.
Какие пляжи будут работать в Самаре летом 2024 года
В этом году жители Самары смогут отдохнуть на девяти официальных пляжах. В этот перечень вошли следующие места отдыха:
— 1 я очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);
— 2 я очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»);
— 4 я очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
— в районе Центрального парка культуры и отдыха им. Горького (Загородный парк);
— в районе спуска по ул. Советской Армии;
— в районе спуска по Девятой просеке (Барбошина поляна);
— в районе спуска по Третьей линии Студеного Оврага (район СФГУП «Санаторий Можайский»);
— на территории 26-го квартала Самарского лесничества;
— в районе Фестивальной поляны (река Волга) в период проведения молодежного форума «IВолга» и фестиваля авторской песни им. В. Грушина.
Официальное открытие пляжного сезона в Самаре 2024: когда начнется
Как правило, самарские пляжи готовы к приему гостей с 15 июня. Спасательные посты начинают работу чуть раньше — с 10 июня. Всего на пляжах планируется обустроить 10 постов.
Пока погода не способствует началу купального сезона. Сейчас за окном ветрено, воздух прогрет до +10…+14 градусов. Однако уже скоро наступит долгожданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, на следующей неделе температура воздуха поднимается до +17…+20 градусов. А июнь обещает быть жарким — ожидается солнечная погода, воздух погреется до +24…+27 градусов.