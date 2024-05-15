В Ленобласти идет ремонт семи региональных трасс

Так, во Всеволожском районе обновят участков магистрали между Юкками и Кузьмолово, а также подъезд к деревне Сярьги. В Тосненском районе дорожники уже уложили черновой слой асфальта на подъезде к деревне Войскорово, а между Федоровским и Форносово — очищают обочины.
В Ломоносовском районе убрали старые остановки в Новоселье, а на трассе между Выборгом и Возрождением появятся новые подходы к посадочным площадкам. В Подпорожском районе дорожники работают на трассе между Подпорожьем и станцией Свирь.
Всего этим летом в Ленобласти отремонтируют около 200 километров дорог.