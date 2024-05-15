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В Ленобласти идет ремонт семи региональных трасс

В Ленобласти с начала месяца начался ремонт семи региональных трасс в пяти района.

Источник: Правительство Ленинградской области

Так, во Всеволожском районе обновят участков магистрали между Юкками и Кузьмолово, а также подъезд к деревне Сярьги. В Тосненском районе дорожники уже уложили черновой слой асфальта на подъезде к деревне Войскорово, а между Федоровским и Форносово — очищают обочины.

В Ломоносовском районе убрали старые остановки в Новоселье, а на трассе между Выборгом и Возрождением появятся новые подходы к посадочным площадкам. В Подпорожском районе дорожники работают на трассе между Подпорожьем и станцией Свирь.

Всего этим летом в Ленобласти отремонтируют около 200 километров дорог.

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