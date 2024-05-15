В Ленобласти идет ремонт семи региональных трасс

Так, во Всеволожском районе обновят участков магистрали между Юкками и Кузьмолово, а также подъезд к деревне Сярьги. В Тосненском районе дорожники уже уложили черновой слой асфальта на подъезде к деревне Войскорово, а между Федоровским и Форносово — очищают обочины.