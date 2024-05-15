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В Феодосии будут стрелять — власти просят сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. В Феодосии в среду днем проведут учебные стрельбы, об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 15 мая, с 11 до 13 часов будут проводиться учебные стрельбы», — сказано в сообщении феодосийской мэрии.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

учения