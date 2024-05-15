Мэрия Перми утвердила стоимость платной парковки у ТРК «Семья»

Документ, размещенный на сайте мэрии, устанавливает стоимость за пользование несколькими платными парковками, среди которых паркинг возле ТРК «Семья». Эта парковка стала муниципальной недавно, ранее ее арендовал торгово-развлекательный комплекс.
Так, за пользование парковкой вблизи здания № 52 по ул. Белинского — вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова — придется заплатить 20 ₽ за час. За возможность оставить машину на парковках в районе остановки «Разгуляй» в сторону цирка (вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской) и возле Экстрим-парка, вдоль ул. Екатерининской, надо будет также внести 20 ₽ за час.
За пользование муниципальной парковкой у ТРК «Семья», с южной стороны от гипермаркета по ул. Революции, 13, придется заплатить 40 ₽ в час. Парковка в районе здания № 39 по ул. Мира (вдоль ул. Мира) и в районе дома № 45 по ул. Мира (вдоль ул. Мира) обойдется в 20 ₽ в час.
Кроме того, постановление устанавливает действие абонементов на право размещения автомобилей на платных паркингах города. Абонементы будут рассчитаны на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.