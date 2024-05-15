Мэрия Перми утвердила стоимость платной парковки у ТРК «Семья»

Так, за пользование парковкой вблизи здания № 52 по ул. Белинского — вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова — придется заплатить 20 ₽ за час. За возможность оставить машину на парковках в районе остановки «Разгуляй» в сторону цирка (вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской) и возле Экстрим-парка, вдоль ул. Екатерининской, надо будет также внести 20 ₽ за час.