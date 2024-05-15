Туроператор предложил белорусам вариант отдыха в Турции с включением Каппадокии

По мнению туроператора, лететь в Турцию только из-за того, чтобы полетать на воздушном шаре является немного рискованным, особенно в осенний период. И добавили, что не много есть желающих, которые планируют совершить целенаправленную поездку исключительно в Каппадокию. По этой причине было принято решение о комбинированном туре с посещением Стамбула или Средиземного моря (ближайший курорт — Сиде). В сообщении сказано, что в летний период в Каппадокии нет изнуряющей жары.