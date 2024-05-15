Туроператор предложил белорусам вариант отдыха в Турции с включением Каппадокии

Белорусский туроператор «АэроБелСервис» предлагает новый вариант отдыха в Турции, включая Каппадокию. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций (РСТО).
Сообщается, что маршрут рекламно-информационного тура будет следующим: Каппадокия — Стамбул — Анталья.
«Маршрут, в том числе, был призван показать агентам возможность “мягкого” посещения такой знаменитой турецкой достопримечательности, как Каппадокия», — уточнили в сообщении.
По мнению туроператора, лететь в Турцию только из-за того, чтобы полетать на воздушном шаре является немного рискованным, особенно в осенний период. И добавили, что не много есть желающих, которые планируют совершить целенаправленную поездку исключительно в Каппадокию. По этой причине было принято решение о комбинированном туре с посещением Стамбула или Средиземного моря (ближайший курорт — Сиде). В сообщении сказано, что в летний период в Каппадокии нет изнуряющей жары.
«Турагенты своими глазами увидели все возможности такого комбинированного тура и готовы посвятить своих клиентов во все нюансы нетривиального путешествия», — говорится в сообщении.