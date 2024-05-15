Между тем, осадки, как пообещали синоптики, все-таки придут в регион, правда, лишь в ночь с пятницы на субботу. По предварительным данным, дожди задержатся в области на сутки, в дальнейшем воронежцев снова ждет сухая погода, при этом сохранится тенденция на потепление. Ранее в Воронежской области сфотографировали северное сияние. Небо окрасилось в яркий розовый цвет.
«Цунами» сфотографировали на окраине Воронежа
Необычный наплыв облаков удалось сфотографировать накануне вечером, 14 мая. Воронежцы сравнили надвигающиеся тучи с морским цунами. Массивом облаков удалось полюбоваться жителям Коминтерновского района Воронежа. Воронежцы предположили, что тучи принесут с собой ливни или даже грозы, однако дождя 14 мая горожане так и не дождались.