Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО

Военный контракт Эцио заключил в октябре 2023 года после дополнительной проверки. В общей сложности вся процедура заняла около двух недель. На военной службе молодой человек продолжает получать образование — дистанционно-заочно учится в колледже по специальности «право и организация социального обеспечения». Недавно он приехал домой в учебный отпуск. В дальнейшем он планирует получить высшее образование — как участнику СВО ему будет легче попасть в вуз.