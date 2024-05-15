Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО

«У 19-летнего бойца с позывным Эцио двойное гражданство: родился в Италии, но в возрасте пяти лет вернулся с матерью на ее родину — в Нижний Новгород. Прожив в России почти 15 лет, молодой человек признается, что именно эту страну считает своей настоящей родиной», — говорится в сообщении.
Военный контракт Эцио заключил в октябре 2023 года после дополнительной проверки. В общей сложности вся процедура заняла около двух недель. На военной службе молодой человек продолжает получать образование — дистанционно-заочно учится в колледже по специальности «право и организация социального обеспечения». Недавно он приехал домой в учебный отпуск. В дальнейшем он планирует получить высшее образование — как участнику СВО ему будет легче попасть в вуз.
У молодого бойца дома остались бабушка, мать и брат. И для него большое значение имеет поддержка близких. «Я помогаю семье и коплю на квартиру. Денежное довольствие получаю вовремя, день в день», — приводятся в сообщении слова Эцио.
По своей службе Эцио хорошо знаком с вопросами продовольственного обеспечения участников спецоперации — работает с документами по реализации продуктов. Говорит, что питание у бойцов разнообразное, есть варианты готовых продуктов и требующих приготовления. В дальнейшем, предполагает военнослужащий, вместе с продовольственным складом его подразделение может быть переведено ближе к линии боевого соприкосновения. Молодой боец говорит, что к этому готов.
«Я живу в России и хочу отдать долг родине. Я хотел быть ближе к своим товарищам, у меня много друзей на СВО», — рассказал Эцио.