Мощный ливень и град атаковали улицы Краснодара

В Краснодаре резко ухудшилась погода. На протяжении нескольких дней столбики термометров опускались все ниже. Помимо понижения температур, жители и гости города столкнулись с проливным дождем. Подписчики ИА KrasnodarMedia показали обстановку в разных районах города.
Дожди атаковали краевую столицу повсюду. На Ставропольской дороги залиты водой. С неба срывается град.
По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди в Краснодаре продолжатся ещё несколько дней. На улицы города выехала водооткачивающая техника.