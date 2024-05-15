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Мощный ливень и град атаковали улицы Краснодара

Такая ситуация сохранится в городе на несколько дней.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 88% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре резко ухудшилась погода. На протяжении нескольких дней столбики термометров опускались все ниже. Помимо понижения температур, жители и гости города столкнулись с проливным дождем. Подписчики ИА KrasnodarMedia показали обстановку в разных районах города.

Дожди атаковали краевую столицу повсюду. На Ставропольской дороги залиты водой. С неба срывается град.

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди в Краснодаре продолжатся ещё несколько дней. На улицы города выехала водооткачивающая техника.