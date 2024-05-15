Расписание на грузовой переправе между Самарой и Рождествено изменят с 20 мая

В Самаре опубликовали обновленное время движения паромов по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено. Суда начнут курсировать по-новому с 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Так, из областной столицы суда будут ходить в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00 (5,7 дн). Отправление паромов из Рождествено намечено на 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, а также 19:00 (5,7 дн).
Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок. Отмечается, что в зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения.
Напомним, в областной столице из-за ликвидации котлованов ввели ограничение для движения транспорта по участку улицы Венцека. Оно начало действовать 8 мая. Дата окончания работ пока неизвестна.