Новая школа креативных индустрий откроется в Хабаровском крае

В 2025 году в рабочем поселке Новый Ургал планируется открытие школы креативных индустрий. Она будет создана на базе детской школы искусств и включать в себя три студии — интерактивных цифровых технологий VR и AR, звукорежиссуры и фото- и видеопроизводства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край вошел в число 25 регионов, которым по результатам отбора Министерство культуры России предоставит субсидию в размере 28 млн рублей из бюджета страны на создание школы креативных индустрий. На эти деньги будет закуплено специальное современное оборудование.
Новая школа креативных индустрий начнет работу в начале следующего учебного года, программа обучения в ней рассчитана на 2 года. Оно будет проводиться по дополнительной общеразвивающей программе.
Напомним, что первая такая школа открылась в Хабаровске в прошлом году в рамках федерального проекта «Придумано в России». Сейчас в ней три студии — звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики. В дальнейшем планируется открыть еще три студии — VR и гейм-дизайна, современной музыки и дизайна.