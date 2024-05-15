Новая школа креативных индустрий откроется в Хабаровском крае

Напомним, что первая такая школа открылась в Хабаровске в прошлом году в рамках федерального проекта «Придумано в России». Сейчас в ней три студии — звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики. В дальнейшем планируется открыть еще три студии — VR и гейм-дизайна, современной музыки и дизайна.