Семьям бойцов СВО из Сочи выплатили 66,5 млн рублей

В Сочи семьям мобилизованных и добровольцев оказывают финансовую поддержку. Так, родственникам бойцов СВО выплатили уже более 66,5 миллионов рублей.
«Особое внимание уделяем семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Сочинцы могут обратиться к нам с любыми вопросами и получить необходимые разъяснения от специалистов», — рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.
Финансовая помощь оказывается адресно. Деньги выплачивают из средств благотворительного фонда «Скорей добрей».
Всего же для сочинских семей бойцов СВО существует 11 муниципальных мер социальной поддержки. Кроме того, в Сочи регулярно собирают гуманитарный груз для отправки на фронт.
Ранее стало известно, что таможенники передали пять изъятых в Сочи иномарок на нужды СВО.