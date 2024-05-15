Парковку в центре Екатеринбурга заставят домами на колесах и фудтраками

Организаторы планируют таким образом привлечь внимание к путешествиям по Уралу, говорится на сайте проекта. Они обещают заезд по центру Екатеринбурга на разноцветных фудтраках, конкурсы, лекции, мастер-классы. Под патронажем представителей ГИБДД детей хотят научить соблюдать правила дорожного движения в игровой форме, а также устроить заезд на электромобилях.
Отметим, что сайт у фестиваля пока не доработан, а контакты организаторов и ссылки на соцсети некликабельны. Там указано, что мероприятие проходит при поддержке администрации Екатеринбурга, регионального центра развития туризма и департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.