В Башкирии назвали правила «безопасного шашлыка».

Если человек готовит на сенокосе пищу для семьи и соблюдает правила, проблем не будет. Но очень часто костры разводят для развлечения, а в сухие месяцы огонь распространяется очень быстро. В шашлычный сезон надо помнить: огонь можно разводить на расстоянии не менее 5 метров до строений и насаждений, 2 метра в радиусе — это воспринимается как приготовление пищи в печи. Глубина должна быть не менее 30 см. При этом погода должна быть безветренной. Если разводится открытый огонь без соблюдения мер безопасности — за это может быть выписан штраф.