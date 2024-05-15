В Башкирии назвали правила «безопасного шашлыка».

С 27 апреля по Башкирии действует особый противопожарный режим. Лес — наше общее богатство, каждому человеку необходимо соблюдать ряд элементарных правил пожарной безопасности. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказал заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгиз Фаткуллин.
Если человек готовит на сенокосе пищу для семьи и соблюдает правила, проблем не будет. Но очень часто костры разводят для развлечения, а в сухие месяцы огонь распространяется очень быстро. В шашлычный сезон надо помнить: огонь можно разводить на расстоянии не менее 5 метров до строений и насаждений, 2 метра в радиусе — это воспринимается как приготовление пищи в печи. Глубина должна быть не менее 30 см. При этом погода должна быть безветренной. Если разводится открытый огонь без соблюдения мер безопасности — за это может быть выписан штраф.
В рамках федеральной акции «Останови огонь» в качестве профилактики инспектора выезжают на места, ведут разъяснительные беседы на сходах граждан и даже в школах и детских садах, где правила рассказывают детям. Также одна из мер профилактики — правила пожарной безопасности рассылать на квитанциях ЖКХ.