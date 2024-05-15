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Оперштаб в НСО сообщил о проведении 16 мая учений в центре «Вектор»

Ограничений на передвижение граждан и транспорта вводить не планируют.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В четверг, 16 мая, в Новосибирской области пройдут антитеррористические учения. Местом проведения станет ГНЦ ВБ «Вектор», который находится в рабочем поселке Кольцово..

Как сообщает оперативный штаб в Новосибирской области, учения в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводятся для проверки готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц органов власти и управления, выделенных для борьбы с терроризмом, а также медицинских служб и ведомств Роспотребнадзора при угрозе совершения биологического заражения и распространения опасных инфекций. В рамках совместных учений будут отрабатываться способы и действия по пресечению теракта на биологически опасном объекте при ликвидации угрозы распространения опасных веществ.

Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в связи с учениями не предполагается.

Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. Рекомендуется воздерживаться от действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» расположен рядом с Новосибирском. Он является градообразующим предприятием наукограда Кольцово. В центре исследуют вирусы, бактерии и работают над созданием вакцин и лекарств против опасных инфекционных заболеваний.

учения