Оперштаб в НСО сообщил о проведении 16 мая учений в центре «Вектор»

Как сообщает оперативный штаб в Новосибирской области, учения в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводятся для проверки готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц органов власти и управления, выделенных для борьбы с терроризмом, а также медицинских служб и ведомств Роспотребнадзора при угрозе совершения биологического заражения и распространения опасных инфекций. В рамках совместных учений будут отрабатываться способы и действия по пресечению теракта на биологически опасном объекте при ликвидации угрозы распространения опасных веществ.