Оперштаб в НСО сообщил о проведении 16 мая учений в центре «Вектор»

В четверг, 16 мая, в Новосибирской области пройдут антитеррористические учения. Местом проведения станет ГНЦ ВБ «Вектор», который находится в рабочем поселке Кольцово..
Как сообщает оперативный штаб в Новосибирской области, учения в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводятся для проверки готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц органов власти и управления, выделенных для борьбы с терроризмом, а также медицинских служб и ведомств Роспотребнадзора при угрозе совершения биологического заражения и распространения опасных инфекций. В рамках совместных учений будут отрабатываться способы и действия по пресечению теракта на биологически опасном объекте при ликвидации угрозы распространения опасных веществ.
Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. Рекомендуется воздерживаться от действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» расположен рядом с Новосибирском. Он является градообразующим предприятием наукограда Кольцово. В центре исследуют вирусы, бактерии и работают над созданием вакцин и лекарств против опасных инфекционных заболеваний.