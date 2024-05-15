Челябинская таможня запретила ввоз 66 тонн импортной газировки в регион

«В связи с введением акциза на сахар есть вероятность замены этого ингредиента на сахарозаменители, которые могут быть опасны. Наличие маркировки гарантирует состав и качество товара. Тем самым наша работа направлена на повышение безопасности ввозимых товаров, а также на отслеживание их маршрута от производителя и до прилавка», — сказал Денис Цымбал.