Челябинская таможня запретила ввоз 66 тонн импортной газировки в регион

Такой объем продукции не прошел таможенный контроль за четыре месяца текущего года.
Всего за это время на государственной границе в Челябинской области было задержано восемь партий газированных напитков. По данным Челябинской таможни, они содержали 115 тысяч бутылок, общий вес которых составил 66 тонн.
Как выяснилось, при проверке импортного товара сотрудники Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области обнаружили, что вся газировка была без обязательной маркировки. Однако ее наличие является одним из критериев ввоза продукции в Россию.
Как пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, еще с первого декабря 2023 года при таможенном контроле у ввозимых безалкогольных напитков стали проверять не только факты декларирования товаров, но и наличие обязательной маркировки.
«В связи с введением акциза на сахар есть вероятность замены этого ингредиента на сахарозаменители, которые могут быть опасны. Наличие маркировки гарантирует состав и качество товара. Тем самым наша работа направлена на повышение безопасности ввозимых товаров, а также на отслеживание их маршрута от производителя и до прилавка», — сказал Денис Цымбал.
В ведомстве напомнили, что требование об обязательной маркировке распространяется на некоторые виды безалкогольных напитков в стеклянной, полимерной и алюминиевой упаковке. Немаркированную продукцию ввозить в Россию запрещено.