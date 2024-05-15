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Синоптики ожидают еще одну ночь с сильными заморозками в Челябинской области

Днем в четверг столбики термометров дотянутся до плюс 12−17 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики ожидают еще одну ночь с сильными заморозками в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: 16 мая ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем северо-восточный с переходом на западный 3−8 м/с, местами порывы до 11 м/с.

«Температура воздуха ночью от нуля до плюс 5, местами заморозки — до минус 5 градусов, днем завтра будет плюс 12−17», — прокомментировал дежурный синоптик.

Непосредственно в Челябинске также преимущественно без осадков, ветер ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1−3, местами заморозки — до минус 1, днем 16 мая столбики термометров поднимутся на 14−16 градусов выше нуля.