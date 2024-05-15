Главные новости к 15 мая

Путин оценил предложения Пекина по украинскому кризису
Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса
https://news.mail.ru/politics/61071103/
Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели.
https://news.mail.ru/politics/61071928/
Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию
Владимир Зеленский принял такое решение из-за серьезной внутренней ситуации в стране.
https://news.mail.ru/politics/61074116/
Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом
Самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.
https://news.mail.ru/incident/61071980/
В Японии быстро распространяется смертельно опасная болезнь
Япония фиксирует рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком.
https://news.mail.ru/incident/61072895/