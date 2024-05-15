Главные новости к 15 мая

Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели.

https://news.mail.ru/politics/61071928/