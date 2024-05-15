Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прием состоится 22 мая 2024 года с 16:00 по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 107/1. Граждане могут записаться на прием по телефону
Прием граждан проведут прокурор Хабаровска и уполномоченный по правам ребенка
Прокурор города Хабаровска Юрий Попов и уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев проведут совместный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прием состоится 22 мая 2024 года с 16:00 по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 107/1. Граждане могут записаться на прием по телефону