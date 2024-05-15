Ростовские врачи провели уникальную операцию бойцу СВО, который год не мог ходить

Ростовские ортопеды-травматологи провели сложнейшую операцию бойцу СВО, который почти год не мог встать с кровати. Об этом сообщили в донском Минздраве.
Год назад мужчина получил осколочное ранение левой ноги. А еще был перебит крупный сосуд на правой. Тогда правую ногу ему ампутировали. Целой осталась лишь левая, но она потеряла чувствительность. К тому же хаотично сросся перелом тазобедренного сустава. И боец стал прикован к постели.
Помочь мужчине решили ростовские врачи. Они провели двухчасовую уникальную операцию.
— Неподвижный тазобедренный сустав словно сросся в один комок. Не было видно, где находится головка сустава, где вертлужная впадина. Для ее формирования хирурги-ортопеды выполнили остеотомию шейки бедра по условным ориентирам большого вертела и формировали вертлужную впадину практически с нуля, — добавили в Минздраве.
Операция прошла успешно. Врачи уверены, что через два-три месяца их пациент сможет встать на ногу.