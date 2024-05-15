Ростовские врачи провели уникальную операцию бойцу СВО, который год не мог ходить

Год назад мужчина получил осколочное ранение левой ноги. А еще был перебит крупный сосуд на правой. Тогда правую ногу ему ампутировали. Целой осталась лишь левая, но она потеряла чувствительность. К тому же хаотично сросся перелом тазобедренного сустава. И боец стал прикован к постели.