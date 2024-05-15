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На улицах Москвы заработал велопатруль

С сегодняшнего дня 17 сотрудников ЦОДД на велосипедах будут дежурить на улицах Москвы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

Велопатруль будет помогать велосипедистам, например, даст необходимые инструменты для ремонта двухколесного транспорта. Кроме этого, сотрудники велопатруля смогут оказать доврачебную помощь, будут регулировать движение на сложных перекрестках и помогать с оформлением европротокола при мелкой аварии.

Также велопатруль будет фиксировать парковку на велополосах, тротуарах и газонах, следить за состоянием знаков, светофоров, велопарковок и другой инфраструктуры.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, велопатруль ЦОДД выходит на дежурство уже в шестой раз. «В часы пик специалист на велосипеде может быстрее прийти на помощь тем, кто ее ждет. В прошлом сезоне велопатруль разобрал 19 ДТП в центре столицы, сообщил о 18 тыс. неисправных светофорах и знаках, 600 раз помог жителям», — рассказал он.