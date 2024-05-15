На улицах Москвы заработал велопатруль

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, велопатруль ЦОДД выходит на дежурство уже в шестой раз. «В часы пик специалист на велосипеде может быстрее прийти на помощь тем, кто ее ждет. В прошлом сезоне велопатруль разобрал 19 ДТП в центре столицы, сообщил о 18 тыс. неисправных светофорах и знаках, 600 раз помог жителям», — рассказал он.