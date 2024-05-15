В Самаре утвердили новый автобусный маршрут № 87

Напомним, в начале апреля стало известно, что администрация Самары рассматривает возможность появления в городе нового автобусного маршрута. Предложение было инициировано перевозчиками.
В документации к проекту постановления отмечалось, что на рейсе будут задействованы 20 автобусов, курсирующих по маршруту: Северное шоссе, Микрорайон «Крутые Ключи», ул. Мира, Храм в честь Сретения Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, Ледовый дворец «Кристалл», ЖК «Новая Самара», 1-й квартал, СПТУ-50, пос. Мехзавод, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км. Завод приборных подшипников, ул. Чекистов, Кинотеатр «Луч», Завод ЖБИ № 1, Школьная, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный музей, Юнгородок, ОАО «Гидроавтоматика», Авиагородок, Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская» (прямое направление).
Обратное направление: Станция метро «Кировская», Авиагородок, ОАО «Гидроавтоматика», Юнгородок, Костромской пер., Железнодорожный музей, Магазин, ул. Магистральная, Школьная, Завод ЖБИ № 1, Кинотеатр «Луч», ул. Чекистов, 18 км. Завод приборных подшипников, ТРК «Московский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира, Микрорайон «Крутые Ключи», Северное шоссе.
Автобусы будут курсировать под номером № 87.