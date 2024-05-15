В Самаре утвердили новый автобусный маршрут № 87

В документации к проекту постановления отмечалось, что на рейсе будут задействованы 20 автобусов, курсирующих по маршруту: Северное шоссе, Микрорайон «Крутые Ключи», ул. Мира, Храм в честь Сретения Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, Ледовый дворец «Кристалл», ЖК «Новая Самара», 1-й квартал, СПТУ-50, пос. Мехзавод, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км. Завод приборных подшипников, ул. Чекистов, Кинотеатр «Луч», Завод ЖБИ № 1, Школьная, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный музей, Юнгородок, ОАО «Гидроавтоматика», Авиагородок, Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская» (прямое направление).