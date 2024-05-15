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Опрессовки в Екатеринбурге начнутся 20 мая

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проведут первую серию гидравлических испытаний тепловых сетей (опрессовок).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, испытания пройдут с 20 по 24 мая. Они будут проводиться с 23 до 6 часов без ограничения горячего водоснабжения.

Опрессовки пройдут в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Гидравлические испытания магистральных, распределительных и квартальных сетей будут проводить повышенным давлением через обратный трубопровод.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329−33−52, 329−37−52 или 329−37−01, 329−37−00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), либо 222−30−05 (Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба).

Напомним, отопление в домах и общественных учреждениях Екатеринбурга начнут отключать с завтрашнего дня, 16 мая.

ЖКХ