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Ночные заморозки до −2°С ожидаются в Беларуси 16 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до минус 2 градусов ожидаются по югу Беларуси 16 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Мэрия Хабаровска

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый — ночью слабый, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 10 градусов по северу, по югу местами на почве прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 16−22 градуса.