Ночные заморозки до −2°С ожидаются в Беларуси 16 мая

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый — ночью слабый, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 10 градусов по северу, по югу местами на почве прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 16−22 градуса.