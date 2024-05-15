На 6 часов отключат воду на улице Кирова в Воронеже

Об этом сообщили в Росводоканале. Холодного водоснабжения не будет в дома № 24 по улице Кирова в период с 10 до 16 часов. Это связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры диаметром 80 мм. Сразу после подачи воды в краны она может приобрести ржавый оттенок. Это не представляет угрозы для жителей и происходит из-за окисления труб в то время, пока они не заполнены водой. Через какое-то время воды снова должна стать прозрачной. Кстати, 15 мая без воды останутся более 10 улиц.