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На 6 часов отключат воду на улице Кирова в Воронеже

В Воронеже завтра, 16 мая, на 6 часов отключат воду на улице Кирова.

Об этом сообщили в Росводоканале. Холодного водоснабжения не будет в дома № 24 по улице Кирова в период с 10 до 16 часов. Это связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры диаметром 80 мм. Сразу после подачи воды в краны она может приобрести ржавый оттенок. Это не представляет угрозы для жителей и происходит из-за окисления труб в то время, пока они не заполнены водой. Через какое-то время воды снова должна стать прозрачной. Кстати, 15 мая без воды останутся более 10 улиц.

ЖКХ