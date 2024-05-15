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В Челябинскую область уже привезли первую черешню

Солнечный Узбекистан поставил на Южный Урал первые сорок с лишним тонн свежей черешни.

Источник: МК.RU Челябинск

Где-то идет снег, а где-то природа более благосклонна к человеку. Так, солнечный Узбекистан поставил на Южный Урал первые сорок с лишним тонн свежей черешни, а эта ягода всегда ассоциировалась у южноуральцев с летом. Все процедуры фитосанитарного контроля пройдены, Россельхознадзор одобрил продукцию и уже совсем скоро можно будет найти сладкую черешню в продаже.

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