Челябинский токсиколог рассказал, что нужно делать при укусе гадюки

В Челябинской области проснулись змеи после зимней спячки — токсиколог рассказал, что нужно делать при укусе гадюки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ядовитость этой змеи зависит от размера особи и температуры окружающей среды: чем больше змея и жарче воздух, тем опаснее укус. Однако, смертельной опасности взрослому человеку он не несет. Исключение — наличие аллергии на змеиный яд.
«При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет, может даже навредить — возможна аллергия не на яд, а на противоядие. Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции», — рассказал главный внештатный специалист токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев.
Врач отметил, что укус гадюки по-настоящему опасен для маленьких детей и пожилых людей.
По словам специалиста, нужно промыть рану спиртом или водкой, обездвижить пораженную конечность и срочно обратиться в травмпункт. Он категорически не рекомендовал отсасывать яд из раны, прижигать ее, накладывать жгут.