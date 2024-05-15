Шнипко рассказал о завершении отопительного сезона в районах Омской области

«Напомню, решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно, исходя из погодных условий. На данный момент, на территории 27 районов отопительный сезон уже завершился», — отметил Владимир Шнипко.
Теперь в регионе начинается большой межотопительный период и ремонтная кампания в районах. Министр отметил, что уже поручил муниципальным образованиям и теплоснабжающим предприятиям начать подготовку к отопительному периоду 2024−2025 годов.
«Необходимо детально изучить и разобрать каждую проблемную ситуацию, с которой столкнулись этой зимой», — добавил Шнипко.
Глава омского Минэнерго также заявил, что взял вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону на ежедневный контроль.