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Шнипко рассказал о завершении отопительного сезона в районах Омской области

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил в среду, 15 мая 2024 года, что большинство районов Омской области уже завершили отопительный сезон.

«Напомню, решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно, исходя из погодных условий. На данный момент, на территории 27 районов отопительный сезон уже завершился», — отметил Владимир Шнипко.

Теперь в регионе начинается большой межотопительный период и ремонтная кампания в районах. Министр отметил, что уже поручил муниципальным образованиям и теплоснабжающим предприятиям начать подготовку к отопительному периоду 2024−2025 годов.

«Необходимо детально изучить и разобрать каждую проблемную ситуацию, с которой столкнулись этой зимой», — добавил Шнипко.

Глава омского Минэнерго также заявил, что взял вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону на ежедневный контроль.

ЖКХ