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Температура в Петербурге превысила норму, и так будет и дальше

Температура в Петербурге превысила норму.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Фонтанка.ру

После одиннадцати дней похолодания в Петербурге вчерашний теплый день позволил температуре превысить норму. Об этом 15 мая рассказывает главный синоптик города Александр Колесов. Превышение, по его словам, оказалось небольшое, всего 1,4 градуса, однако в дальнейшем положительная аномалия будет сохраняться и даже увеличиваться.

В связи с переходом на периодическое протапливание Колесов показывает график среднесуточной температуры. Переход через плюс 8 в центре города произошёл даже раньше, чем прогнозировали синоптики перед длинными выходными.

«На графике видно повышение среднесуточной температуры в последнюю неделю, переход её через +8 гр. и дальнейший прогноз», — поясняет синоптик.

В прогнозах на ближайшие дни — теплая и сухая погода с высокой среднесуточной температурой, поэтому планомерное отключение отопления вполне уместно.

«А некоторые возможные колебания температуры в отдельные дни уже не должны испортить общую картину».

резюмирует Колесов