Температура в Петербурге превысила норму, и так будет и дальше

После одиннадцати дней похолодания в Петербурге вчерашний теплый день позволил температуре превысить норму. Об этом 15 мая рассказывает главный синоптик города Александр Колесов. Превышение, по его словам, оказалось небольшое, всего 1,4 градуса, однако в дальнейшем положительная аномалия будет сохраняться и даже увеличиваться.