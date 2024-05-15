Москвичи выбрали самые красивые станции метрополитена

«Москвичи назвали самые красивые станции метро, открывшиеся за последние пять лет. Лучший дизайн в голосовании проекта “Активный гражданин” выбирали больше 280 тыс. человек. Лидерами 2023 года стали станции БКЛ “Нагатинский Затон”, с мозаичными панно рыб, и “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии, визуально отсылающий к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. А также “Сокольники” (Большой кольцевой линии — прим. ТАСС) — в духе конструктивизма и авангарда», — написал мэр.