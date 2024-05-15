Покататься на аттракционах в челябинском парке им. Гагарина станет проще

Всем желающим покататься на аттракционах нужно было сначала приобрести некую гостевую карту за пятьдесят рублей, пополнять её счёт, а потом рассчитываться ею же билеты.
Роспотребнадзор уже указывал администрации парка на недопустимость подобной системы расчётов, но ситуация не изменилась. Тогда надзорный орган обратился в суд, который вынес окончательный вердикт. Теперь в ЦПКиО можно будет, как раньше, расплатиться за билеты либо наличкой, либо банковской картой.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в челябинском парке им. Гагарина появились японские карпы.