В школах Анапы проведут учения на случай нападения и «минирования»

В 33 школах Анапы 20 мая пройдут учения на случай чрезвычайных ситуаций. Сотрудники школ, охраны и школьники узнают о порядке реагирования при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Анапы.
Учения в школах будут проводиться не только в Анапе. Это всероссийское мероприятие, во время которого проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают совместные действия учителей и директоров образовательных учреждений с оперативными службами.
Жителей курорта просят сохранять спокойствие.