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В школах Анапы проведут учения на случай нападения и «минирования»

Учащихся и педагогов научат, как действовать в условиях ЧС.

В 33 школах Анапы 20 мая пройдут учения на случай чрезвычайных ситуаций. Сотрудники школ, охраны и школьники узнают о порядке реагирования при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Анапы.

Учения в школах будут проводиться не только в Анапе. Это всероссийское мероприятие, во время которого проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают совместные действия учителей и директоров образовательных учреждений с оперативными службами.

В Анапе в учениях в школах примут участие подразделения МЧС и МВД России, Росгвардии.

Жителей курорта просят сохранять спокойствие.

учения