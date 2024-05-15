Нелегальную мечеть выявили в Астане

«Сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения поступило на канал “102”. Столичными полицейскими установлено, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть. При проверке в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Установлено, что в помещении собирались люди. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, отсутствует», — говорится в сообщении в среду.