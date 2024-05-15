«Ночь музеев» в Крыму 2024: куда пойти и что посмотреть

Кроме того, 18 мая, в рамках празднования Международного дня музеев, отделы Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе, а также музей «Чехов и Крым» на даче «Омюр» будут работать бесплатно для всех посетителей, включая экскурсионное обслуживание, с 10:00 до 18:00 часов.