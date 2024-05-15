«Ночь музеев» в Крыму 2024: куда пойти и что посмотреть

Традиционная Всероссийская акция «Ночь музеев» в Крыму в 2024 году пройдет на день раньше, чем в остальных регионах страны. Это связано с трагической датой в истории полуострова — Днем памяти жертв депортации народов Крыма, которую ежегодно отмечают 18 мая. Развлекательные мероприятия в этот день отменены, поэтому «Ночь музеев» перенесена на пятницу, 17 мая.
«Комсомолка» составила афишу мероприятий к «Ночи музеев» в Крыму 17 мая 2024.
«Ночь музеев» в Симферополе 17 мая 2024
В Симферопольском художественном музее (ул. Одесская, 3-А) мероприятия в рамках Всероссийской акции начнутся в 18:00 и продлятся до 21:00.
После торжественного открытия посетителей ждет мастер-класс по рисованию «Открытки “Крым” (с 18:10 до 19:30) и медиа-беседа “Образы Екатерины II в искусстве” (с 18:15 до 18:45).
В 18:20 начнется концерт классической музыки в исполнении семьи Зайцевых и Ольги Миловановой, а в 19:50- спектакль «О любви» по рассказам А. Чехова и Н. Тэффи в исполнении актеров Студии Театра и Кино INTRO.
С 20:00 до 20:30 можно будет посетить мастер-класс по песочной анимации. Количество мест для участников ограничено, поэтому посетителей просят записываться заранее по телефону
С 20:30 по 21:00 — свободное посещение экспозиции. Вход на все мероприятия в рамках акции свободный.
Центральный музей Тавриды (пер. Бондарный, 2) 17 мая в 17:30 приглашает на презентацию выставочного проекта «Таврическая губерния: два века во благо Отечества». В рамках «Ночи музеев» также состоится благотворительная акция дарения культурных ценностей — музею передадут коллекцию открыток крымских видов начала XX века.
18:00 и 19:30 пройдут музейные беседы "Семейные традиции: заводы по производству фарфора
18:30 и 20:00 — музейные беседы для детей и их родителей «А как у них? О семьях в мире зверей» (экспозиционный раздел «Природа Крыма»);
19:00, 20:00 — музейные беседы «Уникальный экспонат» к 100-летию находки Бахчи-Элинской стелы (тематический раздел «Прошлое Тавриды»);
18:00, 19:00, 20:00 — семейный мастер-класс «Волшебство на ладони» — создание аппликации объемного цветка из силуэтов ладоней всех пришедших членов семьи.
18:00 — мультимедийная презентация «Виртуального музея семьи Стевенов. К 180-летию со дня рождения А. Х. Стевена (научная библиотека “Таврика” им. А. Х. Стеевена).
Посещение музея и участие в мероприятиях (кроме "Золотой кладовой) — бесплатно.
Дом-музей И. Сельвинского (пер. Бондарный, 2) в 18:00 и 19:00 ждет гостей на музейные беседы «…просто за то, что ты -это ты» — о семьи И. Л. Сельвинского.
19:00 — «Читает автор» — запись стихов И. Сельвинского в авторском исполнении на виниловых дисках.
20:00 — музейный кинозал «О И. Сельвинском и его семье». Адрес: пер. Бондарный. 2.
В музее Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941−1944 гг. «Концлагерь “Красный” (Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, 44) в 17:30 пройдет видеолекторий о проекте “Концлагерь “Красный”: страницы памяти”. В 20:00 запланирована демонстрация видеосюжетов “Школа юного экскурсовода”.
В музее истории Симферополя мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» пройдут с 18 до 20 часов 17 мая.
В 18:00 состоится открытие выставки CD дисков этнической музыки народов мира В. В. Пинчука «Туземные мелодии и песни». А в 18:40 посетителей ждет выступление ансамбля «Нефес» Культурно-досугового центра Симферополя.
В 19:00 музейные сотрудники приглашают на экскурсию по выставке московского художника и скульптора А. Н. Бурганова «Мастерство и вдохновение».
Те же, кто не сможет окунуться в культурную жизнь крымской столицы 17 мая, смогут посетить музей на следующий день. В рамках акции «День музеев» здесь можно будет побывать на открытии выставки «Средневековый Крым. Солдайя, Ак-Мечеть», которая организована совместно с музеем-заповедником «Судакская крепость».
На выставке будут представлены находки из археологических раскопок на территории Судакской крепости и из раскопок на месте бывшего дворца калги-султана в Симферополе по ул. Воровского. Состав группы — не более 20 человек. Начало в 11:00.
Крымский этнографический музей приглашает 17 мая посетить выставку «Традиционные мотивы крымских армян» в рамках Дня памяти жертв депортации народов Крыма. Открытие в 16:00.
Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия также присоединился к акции 17 мая. Девиз «Ночи музеев» этого года — «Из поколения в поколение. Семейные традиции».
Программа мероприятий включает мастер-класс по созданию открытки «Семейное Древо» и Древо жизни; встречу с общественным деятелем Дильшатом Ильясовым — «Связь поколений; Кофе-брейк “Акъшам къавеси”; лекцию-беседу “Крымскотатарская музыка из поколения в поколение”; а также беседу “История народа в истории семьи”. Время проведения: с 16:30 до 21:00. Вход свободный.
«Ночь музеев» в Ялте 17 мая 2024
Дворец-замок «Ласточкино гнездо» в рамках акции можно будет посетить бесплатно 17 мая с 18:00 до 21:00. А также в субботу, 18 мая в рамках Дня открытых дверей с 10:00 до 19:00.
Дом-музей А. П. Чехова приготовил для посетителей тематическую фотозону «Семейный альбом Чеховых» и инсталляцию «Семейные реликвии», в которой будут представлены фамильные ценности сотрудников музея.
В 18:00 в мемориальном саду Белой дачи пройдет спектакль «Три звезды и три стула» в исполнении студенческого театра «Чайка» Херсонского государственного университета. Сатирическая комедия в двух действиях по мотивам пьесы Валентина Красногорова, повествует об истории из жизни героини, которая решила заработать на виллу в Неаполе, поставив антрепризу.
В 19:00 начнется творческая встреча с актрисой Таганрогского драматического театра им. А. П. Чехова, членом Союза театральных деятелей РФ Зоей Масловой. В программе: инсценировки чеховских рассказов, монологи из пьес великого драматурга, а также авторские песни и романсы.
Завершит вечернюю программу в 20:00 концерт под открытым небом музыкального дуэта «МариАн» из Симферополя. Под живые звуки скрипки и фортепиано прозвучат авторские песни на стихи поэтов Серебряного века и крымских современников.
В рамках «Ночи музеев» организованные групповые экскурсии в вечернее время будут проводиться в 19:00 и 20:00. Вход на все мероприятия свободный.
На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе, 17 мая, кроме вечерних экскурсий, которые пройдут в 19:00 и 20:00, также состоится концерт ансамбля народной песни Гурзуфского дома культуры. Он начнется в 17:30.
Кроме того, 18 мая, в рамках празднования Международного дня музеев, отделы Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе, а также музей «Чехов и Крым» на даче «Омюр» будут работать бесплатно для всех посетителей, включая экскурсионное обслуживание, с 10:00 до 18:00 часов.
17 мая с 17:30 в Воронцовском дворце будет работать экспресс-выставка рисунков и живописи научного сотрудника музея Надежды Ковалевской под названием «Надежда». Вниманию посетителей будут представлены 60 рисунков акварелью, пастелью и соусом, а также 10 живописных работ, выполненных на холсте и картоне. Выставка продлится один день.
В 18.00 при сотрудничестве с Санкт-Петербургским Домом музыки состоится концерт из цикла «Музыкальная сборная России в Воронцовском дворце». В камерной программе с произведениями Шуберта, Листа, Стравинского, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна и Ваксмана выступят лауреаты международных конкурсов София Яковенко (скрипка) и Виталий Петров (фортепиано).
Билеты на концерт можно приобрести в кассе музея-заповедника или забронировать по телефону (+79780185674).
«Ночь музеев» в Керчи 17 мая 2024
На парадной лестнице керченской Картинной галереи 17 мая в 16:00 состоится торжественное открытие выставки художественной фотографии «Керчь античная». Ее автор — член Союза фотохудожников России, победитель Всероссийских и Международных фотоконкурсов, керчанин Анатолий Щербак. В экспозиции будет представлен цикл работ на тему многовековой истории Керчи, культурного наследия древних греков, архитектурных памятниках античного Боспора. Стоимость входа на открытие выставки — 50 рублей.
В 18:00 в Картинной галерее начнется театрализованный концерт «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?», посвященный 80-й годовщины освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Посетители узнают об истории написания фронтовых песен и их авторах, услышат стихи и песни военных лет.
Праздничный концерт к Международному дню музеев представит Музейный театр Восточно-Крымского музея-заповедника и Студенческий клуб КГМТУ.
Вход на мероприятие бесплатный по предварительной записи (+79782318676).
18 мая на территории Керченской крепости в рамках Международной акции «Ночь в музее» пройдут экскурсии по сооружениям, расположенным в районе Главных ворот. Экскурсантам покажут капонира № 12, смотровую площадку «Крест», Аллею славы и других локации.
Также посетители смогут познакомиться с экспозицией, приуроченной оборонительным сооружениям Восточного Крыма, с историей военных объектов времен «холодной войны».
На смотровой площадке и у Главных «Белых» ворот будут организованы фотозоны.
Входная плата в этот день составит 100 рублей за взрослого человека, 50 рублей — за ребенка в возрасте от 6 до 16 лет.