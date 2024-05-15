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В купальный сезон 2024 будут работать шесть пляжей в Новосибирске

Он начнется с 20 мая.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске в предстоящий купальный сезон в этом году заработают шесть пляжей. Пять из них — муниципальные, один — коммерческий, сообщает пресс-служба МАСС.

Так, в городе будут открыты следующие муниципальные пляжи:

  • у реки Обь — «Бугринский»;
  • у моря Обского — «Детский» «Галечный» «Бумеранг» «Каменный».

На коммерческой основе будет работать пляж у парка отдыха «Звезда».

Напомним, что купальный сезон в Новосибирске начнется уже в мае. Он откроется с 20 мая и продлится до 15 сентября. При этом спасатели рекомендовали новосибирцам не купаться при температуре воды ниже 18−19 градусов.

туризм и отдых