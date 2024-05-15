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Дождь в Воронеже пройдет 18 мая

До конца рабочей недели осадков в регионе не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 88% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам регионального гидрометцентра, в ближайшую субботу, 18 мая, в Воронеже пройдет дождь. Он начнется ночью и будет моросить на протяжении всего дня. Воздух ночью прогреется до +7+9 градусов, днем будет около +17 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Что касается погоды сегодня, 15 мая, то воздух прогреется до +13+15 градусов. Осадков сегодня, как и 16, и 17 мая, не ожидается. Облачно, с прояснениями.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, именно с 15 мая синоптики прогнозировали потепление в Воронежской области. Напомним, что началась текущая неделя с ночных заморозков.