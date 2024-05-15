Дождь в Воронеже пройдет 18 мая

По прогнозам регионального гидрометцентра, в ближайшую субботу, 18 мая, в Воронеже пройдет дождь. Он начнется ночью и будет моросить на протяжении всего дня. Воздух ночью прогреется до +7+9 градусов, днем будет около +17 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.