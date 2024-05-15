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В Новосибирске к выходным потеплеет до +23 градусов

Новосибирцев ждет малооблачная погода без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +16°

Очередная волна потепления ожидается в Новосибирске на текущей неделе. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов уже в субботу, 18 мая.

По прогнозу Западно-сибирского гидрометцентра, в ближайшие два дня температура воздуха будет не выше +17…+19 градусов днем. При этом ночью температура значительно понизится: в отдельных районах термометры покажут около нуля. Дожди синоптики в четверг и пятницу не обещают.

В ночь на 18 мая потеплеет до +9. А к полудню воздух прогреется до +21…+23 градусов. Осадков в течение дня не прогнозируют. Новосибирцев ждет малооблачная погода с умеренным ветром.