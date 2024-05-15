В Новосибирске к выходным потеплеет до +23 градусов

По прогнозу Западно-сибирского гидрометцентра, в ближайшие два дня температура воздуха будет не выше +17…+19 градусов днем. При этом ночью температура значительно понизится: в отдельных районах термометры покажут около нуля. Дожди синоптики в четверг и пятницу не обещают.