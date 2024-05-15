Древнее золото Сибири: в Омск привезли драгоценности скифов

С 27 апреля в центре «Эрмитаж-Сибирь» проходит уникальная выставка «Золото древних степей» (0+). На ней представлено около 600 предметов из золота, серебра, бронзы, железа, самоцветных камней, кости, керамики, войлока, шерсти, дерева, найденных при археологических раскопках на территории России.
Древние кочевые народы — скифы, сарматы, саки — не имели письменности, поэтому об их культуре и верованиях мы можем судить по свидетельствам их современников, а именно представителей цивилизованных государств — греков, римлян, китайцев. Но больше всего информации можно почерпнуть из «Истории» Геродота, чьи высказывания о скифских племенах как раз можно найти на выставке.
К какой расе относились скифы? Были сделаны реконструкции внешности представителей саргатской культуры, на выставке можно увидеть, как выглядели древние народы. Судя по представленным на выставке бюстам, они имели европеоидную внешность. Однако есть мнение, что это больше касается представителей западных территорий, а чем ближе к Алтаю, Казахстану, тем более смешанным становится состав племени. Вожди могли быть европеоидами, а обыкновенные жители — монголоидами.
Экспозиция разделена на два зала — «Восток» и «Запад». Это связано с тем, что народы постоянно перемещались с места на место и взаимодействовали между собой. Поэтому совершенно неважно, с какой части зала вы начнёте просмотр экспонатов.
Чем удивит выставка
На выставке ярко представлен необычный скифо-сибирский звериный стиль — изображение животных в золоте, а также в бронзе и серебре. Чаще всего использовались образы хищных, копытных и фантастических животных. Стилизованные фигурки выбирали не только в качестве украшения для людей, но и для конской упряжи, ножен для оружия и некоторых предметов быта. Скифы ценили золото за яркий, насыщенный цвет, напоминавший им солнце. Скифы, конечно же, не понимали финансовой ценности золота, однако они почитали металл за нетленность — на нём не появляется ржавчина, к тому же он мягок и удобен в работе.
Нередко животные изображались в сценах терзания — например, схватка между львом и фантастическим животным. Это связано с древними мифами и представлениями древних людей о цикле жизни и смерти. Так, мироздание в представлении кочевых племен условно располагалось по вертикали и было поделено на три части: небесный мир символизировали птицы, средний мир — олени, лошади, а нижний — фантастические и хищные животные, так как они ассоциируются со смертью.
Представители саргатской культуры жили и на территории Омской области. Предположительно многие экспонаты из коллекции были найдены на территории от Оби до Иртыша. Среди предметов наибольший интерес представляют нашейные украшения (гривны), золотые браслеты и поясные пластины (пряжки), которые были привезены из Государственного Эрмитажа. Все эти вещи служили и украшениями, и оберегами, и атрибутами власти скифских вождей и царей. Важно обратить внимание, что предметы имеют круглую форму, — круг имел магическое значение у древних народов, поэтому округлые изделия являлись наиболее сильными оберегами.
В выставке приняли участие те музеи, на чьей территории когда-то проживали древние народы. Среди многообразия экспонатов можно изучить археологические коллекции музеев и университетов Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Омска, Новосибирска, Минусинска. В частности, золото и серебро саргатской культуры взяли из омских музеев и учебных заведений.
Увидеть своими глазами уникальные археологические находки и ближе познакомиться с культурой древних народов можно до 15 сентября в музее «Эрмитаж-Сибирь» (ул. Музейная, 4).