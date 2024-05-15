Древнее золото Сибири: в Омск привезли драгоценности скифов

На выставке ярко представлен необычный скифо-сибирский звериный стиль — изображение животных в золоте, а также в бронзе и серебре. Чаще всего использовались образы хищных, копытных и фантастических животных. Стилизованные фигурки выбирали не только в качестве украшения для людей, но и для конской упряжи, ножен для оружия и некоторых предметов быта. Скифы ценили золото за яркий, насыщенный цвет, напоминавший им солнце. Скифы, конечно же, не понимали финансовой ценности золота, однако они почитали металл за нетленность — на нём не появляется ржавчина, к тому же он мягок и удобен в работе.