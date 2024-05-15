Диджей-сеты, злой уральский дух и экскурсия по стадиону: как пройдет «Ночь музеев-2024» в Екатеринбурге

Ежегодная акция «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдёт с 18 на 19 мая. Особенность проведения фестиваля этого года — «Ночь музеев» приурочена к Международному Дню музеев (отмечают 18 мая), во время которого бесплатно будут работать 52 музея города. Ночная часть объединит более 70 площадок. Полный список можно посмотреть на сайте «Ночь музеев-2024», а по телефону (343) 358−15−50 можно задать все интересующие вопросы.
Так как этот год в России был объявлен «Годом семьи», то и тема у «Ночи музеев» соответствующая — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
Программа «Дня музеев» начнётся в субботу в 11:00 и завершится в 17:00. Она совпадает с детской программой акции «Ночь музеев», но площадки подойдут как для детей, так и для их родителей. С самого утра можно будет посетить не только музеи, но и креативные кластеры, центры искусств и даже экологический центр «Музей природы Урала».
В «Музее истории Екатеринбурга» организовали экскурсию в формате путеводителя под названием «Приключения мышонка в музее». Детям и их родителям предложено выполнять задания и разгадывать тайны истории города. Победители получат сувениры от музея.
Посетителей музея также ожидает программа «Мальчики, девочки и всякие разности». «Мальчики» смогут посмотреть на раритетные мотоциклы из Музейного комплекса Верхней Пышмы, а «Девочки» познакомиться с экспонатами Сысертского фарфорового завода. Вечерняя программа завершится «воздушным» танцевальным перфомансом на крыше музея.
Ул. Карла Либкнехта, 26 тел.:
Автобусная экскурсия
Желающие узнать о легендах и мифах Екатеринбурга могут принять участие в автобусной костюмированной экскурсии. Тайны, загадки и мифы будет рассказывать «Злой уральский дух».
Место отправления: Театр Эстрады (ул. 8 Марта, 15), время экскурсии: с 19:00 до 22:00; продолжительность — 3 часа. Стоимость 1000 рублей с человека. Подробное описание экскурсии. Информация по телефону
Трамвайные экскурсии
Несколько трамвайных экскурсий пройдут по центру города. Екатеринбург XVIII века, поэзия Пушкина — всё это об экскурсии «Город — глазами современников А. С. Пушкина». Трамвайный маршрут пройдет через улицу Ленина до Южного трамвайного депо. Экскурсоводов будет два, один — рассказывает историю, другой читает стихи.
Ельцин Центр
Чем связаны притчи Виктора Пелевина, тексты братьев Стругацких и творчество Жюля Верна? На этот вопрос можно найти ответ на научно-фантастической литературной экскурсии «Импульс фантазий».
Во время дневной программы можно бесплатно посетить Музей Бориса Ельцина можно.
Для детей в рамках «Ночи музеев» организовали зону видеоигр «Фантастика!» и мастер-класс «Планетарная мастерская». Детскую медиация «Семейная галерея» будет полезно посетить родителям вместе с детьми. Организаторы предлагают окунуться в мир современного искусства и обсудить отношения между разными поколениями.
Особенности вечерней части — это мастер-класс «Ритмы старого города» по самобытным городским танцам польке-бабочке и «Коробочке» и аудиовизуальный перформанс.
Ул. Бориса Ельцина, 3, тел:
Водонапорная башня на Плотинке
В субботу вечером музей приглашает «Встретиться у башни» и посетить второй музейный этаж и поговорить о семьях, которые когда-то жили в этом месте.
Ул. Горького, 4 В. Вечерняя программа с 18:00 до 02:00. Вход — 150 рублей, льготники — 100 рублей.
Креативный кластер Л52
Для людей, которым близко современное искусство подойдёт мастер-класс «Вымпел авангарда». Участники вместе с художниками кластера создадут вымпел из ткани и картона, разукрасят его с помощью специальных красок и кистей.
Мастер-класс пройдёт с 15:00 до 17:00. Предварительная запись по тел:
Основная программа — живая музыка, диджей-сеты, вечер авангардной поэзии и знакомство с личностями творцов эпохи кубизма, футуризма, конструктивизма и других творческих течений. В креативном кластере также пройдет выставка галереи Контраст «Цвет весны авангарда», где будут представлены работы фотографов, скульпторов и художников со всей России.
Пр. Ленина, 52 (вход со стороны двора с фонтаном), тел:
Музей истории и археологии Урала
Днём в музее пройдёт встреча с художником-реставратором, скульптором и таксидермистом Александром Калужниковым.
В вечерних экспозициях будет задействовано 5 этажей: выставка и квиз «Древняя история народов Урала», экспозиция «Русская красавица в зеркале эпохи» и «Шигирская кладовая».
Пр. Ленина, 69/10, тел:
Стадион «Екатеринбург Арена»
Для участников «Ночи в музее» подготовили особый экскурсионный тур, где расскажут всё о проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, покажут футбольные поля и спортивные зоны для игроков.
Ул. Репина, 5, гейт № 1, тел:
О ЦЕНАХ
Кроме всего прочего, в этом году на площадках «Ночи музеев» этого года действует «единый билет». Им можно воспользоваться на 22 музейных площадках, в числе которых «Ельцин центр», «Художественный музей Эрнста Неизвестного», «Креативный кластер “Л52” и другие творческие места.
Приобрести можно на сайте акции или на следующих площадках: Дом Качки (ул. Карла Либкнехта, 26; 10 — 12 мая с 11:00 до 17:00, далее — по расписанию работы музея), Водонапорная башня на Плотинке (ул. Горького, 4 в; ежедневно с 10:00 до 19:00), креативный кластер «Л52» (вход со стороны ул. Бажова, 124 а; 10 — 12 мая, 15 — 19 мая с 12:00 до 19:00), Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15; 10 — 12 мая, 15 — 19 мая с 12:00 до 19:00).