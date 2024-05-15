Диджей-сеты, злой уральский дух и экскурсия по стадиону: как пройдет «Ночь музеев-2024» в Екатеринбурге

Программа «Дня музеев» начнётся в субботу в 11:00 и завершится в 17:00. Она совпадает с детской программой акции «Ночь музеев», но площадки подойдут как для детей, так и для их родителей. С самого утра можно будет посетить не только музеи, но и креативные кластеры, центры искусств и даже экологический центр «Музей природы Урала».