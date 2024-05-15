В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей — даты

«В субботу, 18 мая, и в пятницу, 31 мая, с 14:30 до 19:00 на участке улицы Севской от улицы 3-й Бастионной до улицы Комсомольской, а также на участке улицы Комсомольской (от улицы Севской до дома № 2д на улице Ахтырской) ограничат движение транспорта», — говорится в сообщении.