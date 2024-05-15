В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей — даты

«В субботу, 18 мая, и в пятницу, 31 мая, с 14:30 до 19:00 на участке улицы Севской от улицы 3-й Бастионной до улицы Комсомольской, а также на участке улицы Комсомольской (от улицы Севской до дома № 2д на улице Ахтырской) ограничат движение транспорта», — говорится в сообщении.
Ограничения связаны с играми футбольной команды «ФК Севастополь». Для болельщиков в эти даты движение троллейбусов № 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 организуют по расписанию рабочего дня, а при необходимости увеличат число рейсов.
Жителей и гостей Севастополя просят учитывать информацию при планировании маршрутов.
19 мая в Севастополе также будет ограничено движение из-за автомобильной гонки. Для обеспечения безопасности на время проведения спортивных соревнований нельзя будет проехать от дома № 63 на улице Тенистой в Орлином до Байдарских ворот.