Маршрут Э-22 будет продлен до улицы Космической

Электробусный маршрут Э-22 с завтрашнего дня будет продлен от остановки «Улица Минеева» до остановки «Улица Космическая», сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
«Изменение схемы маршрута позволит обеспечить беспересадочную связь между многоэтажными жилыми массивами Автозаводского района и южными проходными Горьковского автозавода».
Кроме того, с завтрашнего дня планируется организовать движение электробусов Э-11 по кольцу: улица Переходникова — улица Дьяконова — улица Плотникова — проспект Октября — проспект Ильича. При этом количество транспортных средств на маршруте планируется увеличить с 6 до 10 единиц.
«Измененное расписание маршрутов Э-11 и Э-22 с завтрашнего дня будет опубликовано на портале АСИП», — уточнили специалисты.
Ранее сообщалось, что водителей маршрута Т-3 лишили премии за разговоры по телефону.