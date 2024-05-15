Маршрут Э-22 будет продлен до улицы Космической

Кроме того, с завтрашнего дня планируется организовать движение электробусов Э-11 по кольцу: улица Переходникова — улица Дьяконова — улица Плотникова — проспект Октября — проспект Ильича. При этом количество транспортных средств на маршруте планируется увеличить с 6 до 10 единиц.