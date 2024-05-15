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Маршрут Э-22 будет продлен до улицы Космической

Новая схема начнет действовать завтра.

Источник: Время

Электробусный маршрут Э-22 с завтрашнего дня будет продлен от остановки «Улица Минеева» до остановки «Улица Космическая», сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

«Изменение схемы маршрута позволит обеспечить беспересадочную связь между многоэтажными жилыми массивами Автозаводского района и южными проходными Горьковского автозавода».

рассказала Сухова

Кроме того, с завтрашнего дня планируется организовать движение электробусов Э-11 по кольцу: улица Переходникова — улица Дьяконова — улица Плотникова — проспект Октября — проспект Ильича. При этом количество транспортных средств на маршруте планируется увеличить с 6 до 10 единиц.

«Измененное расписание маршрутов Э-11 и Э-22 с завтрашнего дня будет опубликовано на портале АСИП», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что водителей маршрута Т-3 лишили премии за разговоры по телефону.