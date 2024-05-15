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Заморозки до −3°С прогнозируют в Нижегородской области

В ближайшее время похолодание ожидается в восьми регионах России.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 88% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Заморозки до −3 градусов ожидаются в Нижегородской области с 15 по 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Согласно информации, похолодание ожидается в восьми регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. В число регионов вошли Пермский край, Оренбургская, Нижегородская и Свердловская области, а также Челябинская, Самарская и Курганская области, Республика Башкортостан.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде возобновили отопление. Тепло вернули в 6 851 дом и в 563 социальных учреждения.