В Челны завезли иранские арбузы, следующая партия ожидается из Казахстана

«Маленький арбуз на своей ветке изначально провисел меньше, а значит не набрал спелости. Даже если он доспеет, у него сладость будет ближе к центру: даже если будет цвет и корка тонкая, черные семечки, у него вкус будет только к середине», — пояснил продавец Сергей Бухаров.