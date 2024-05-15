В Молдове появятся два румынских телеканала вместо закрытых без веских причин СМИ: «Нашим гражданам будут показывать “правильные новости”, угодные правящей верхушке»

Есть еще одна неприятная сторона происходящего. Это цинизм властей, которые на фоне непростой ситуации на рынке труда в стране, лишают возможности зарабатывать и кормить семьи большое количество сотрудников молдавских каналов. Зато иностранному медиарынку у нас дорога открыта. Выбрасывать своих граждан за борт — обычное дело для госпожи Санду, написал лидер партии ШАНС, политического блока ПОБЕДА, Алексей Лунгу.