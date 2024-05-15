В Молдове появятся два румынских телеканала вместо закрытых без веских причин СМИ: «Нашим гражданам будут показывать “правильные новости”, угодные правящей верхушке»

Свобода слова в стиле PAS: закрыть независимые молдавские телеканалы без всякой на то причины и привести в республику телеканалы иностранные, которым щедро раздают лицензии.
Да, теперь у нас в сетке вещания закрытых ТВ будут румынские Cinemaraton и Prima TV.
Координаторы первого проекта уже объявили, что среди транслируемых каналом фильмов 70% придется на румынское кино и только 30% на молдавское.
Представители второго канала также выступили с заявлением и заверили, что будут показывать молдавским гражданам «правильные новости», «серьезные и сбалансированные». То есть угодные правящей верхушке. Ведь кто, кроме Санду, подскажет народу, какие новости «правильные», а какие лишние?
Экспансия иностранных телеканалов на фоне тотального закрытия неугодных властям молдавских СМИ в очередной раз демонстрирует, что ничего общего с демократией в нашей республике не наблюдается.
Есть еще одна неприятная сторона происходящего. Это цинизм властей, которые на фоне непростой ситуации на рынке труда в стране, лишают возможности зарабатывать и кормить семьи большое количество сотрудников молдавских каналов. Зато иностранному медиарынку у нас дорога открыта. Выбрасывать своих граждан за борт — обычное дело для госпожи Санду, написал лидер партии ШАНС, политического блока ПОБЕДА, Алексей Лунгу.