«Могут пустить в ход зубы и когти»: красноярцев предупредили о бешеных сусликах

Жителей Красноярска и гостей города предупредили об опасности кормления сусликов на острове Татышев. Как рассказали сотрудники региональной службы по ветеринарному надзору, грызуны не только способны проявлять агрессию, но и могут являться переносчиками различных заболеваний, таких как бешенство, туляремия, листериоз и многих других.
При кормлении этих зверьков, которые уже стали негласным символом краевого центра, нужно проявлять осторожность. Сусликов нельзя ловить, гладить, хватать или кормить с рук. Напуганное животное может пустить в ход зубы и когти. Так, пару лет назад грызун укусил восьмилетнего мальчика. Школьнику оказали необходимую медицинскую помощь и поставили вакцины.
Проблема гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд: несколько месяцев назад специалисты Роспотребнадзора сообщали, что в 2023 году более 50 красноярцев пострадали от укусов сусликов.
Врачи напоминают, что при укусе зверька нужно немедленно обратиться в травмпункт и поставить вакцину от бешенства. Если рана большая, то необходимо вызывать скорую помощь.