«Могут пустить в ход зубы и когти»: красноярцев предупредили о бешеных сусликах

При кормлении этих зверьков, которые уже стали негласным символом краевого центра, нужно проявлять осторожность. Сусликов нельзя ловить, гладить, хватать или кормить с рук. Напуганное животное может пустить в ход зубы и когти. Так, пару лет назад грызун укусил восьмилетнего мальчика. Школьнику оказали необходимую медицинскую помощь и поставили вакцины.