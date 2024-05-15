В Омске приступили к ремонту улицы Красный Путь

Напомним, что с 12 июня в Омске планируют открыть движение по всем шести полосам Ленинградского моста после масштабного капитального ремонта. А с 1 июля рассчитывают восстановить сквозное движение транспорта по улицам 70 лет Октября и Степанца. До конца июля в Омске отремонтируют 477 дорог.