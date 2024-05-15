В Омске приступили к ремонту улицы Красный Путь

В Омске начался ремонт дороги на улице Красный Путь. О старте работ сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале. Работы выполняются на средства дополнительной субсидии, выделенной по решению губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Работы выполняет ООО «СибДор». Компания заменит верхний слой асфальта на участке от улицы Фрунзе до проспекта Мира. Работы должны быть завершены до 15 мая. Также планируется отремонтировать дорогу на проспекте Маркса.
Напомним, что с 12 июня в Омске планируют открыть движение по всем шести полосам Ленинградского моста после масштабного капитального ремонта. А с 1 июля рассчитывают восстановить сквозное движение транспорта по улицам 70 лет Октября и Степанца. До конца июля в Омске отремонтируют 477 дорог.