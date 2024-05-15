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В Новосибирске раскрыли результаты проб воздуха после пожара на Хилокском полигоне

Концентрация вредных веществ не превышает норму.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Новосибирска опубликовал результаты проб воздуха после пожара на полигоне ТБО «Левобережный» по состоянию на среду, 15 мая. Информация появилась на сайте ведомства.

— По результатам исследований, проведенных 15 мая 2024 года превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории жилой застройки не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Напомним, результаты проб, взятых 14 мая показали превышение в воздухе таких веществ, как сажа, взвешенные вещества, углерод оксида, азот диоксида.

экология