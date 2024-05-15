В Новосибирске раскрыли результаты проб воздуха после пожара на Хилокском полигоне

Роспотребнадзор Новосибирска опубликовал результаты проб воздуха после пожара на полигоне ТБО «Левобережный» по состоянию на среду, 15 мая. Информация появилась на сайте ведомства.
— По результатам исследований, проведенных 15 мая 2024 года превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории жилой застройки не зафиксировано, — говорится в сообщении.
Напомним, результаты проб, взятых 14 мая показали превышение в воздухе таких веществ, как сажа, взвешенные вещества, углерод оксида, азот диоксида.