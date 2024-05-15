Цыгане пожарили шашлыки на нижегородском кладбище в силу обычая

Прийти к родственникам на кладбище и устроить праздник — это обычай у цыган, который проходит раз в год. Об этом сообщила председатель нижегородской региональной общественной организации «Цыганский культурный центр» Елена Лазаренко, комментируя ИА «В городе N» цыганское застолье на одном из кладбищ Нижнего Новгорода.