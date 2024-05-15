Цыгане пожарили шашлыки на нижегородском кладбище в силу обычая

Прийти к родственникам на кладбище и устроить праздник — это обычай у цыган, который проходит раз в год. Об этом сообщила председатель нижегородской региональной общественной организации «Цыганский культурный центр» Елена Лазаренко, комментируя ИА «В городе N» цыганское застолье на одном из кладбищ Нижнего Новгорода.
Ранее в соцсетях был опубликован ролик, на котором видно, как цыгане устроили посиделки с шашлыками рядом с могилами.
По словам Елены Лазаренко, цыгане любят своих умерших родственников, и прийти к ним — значит, устроить радость для них.
«Считается, что умершие видят и радуются», — отметила она.
По мнению собеседника, скорее всего, видео было снято на Стригинском кладбище, потому что там больше богатых могил.
«Они же не оскверняют чужие памятники. Люди пришли, чтобы со своими умершими справить этот праздник», — подчеркнула Лазаренко.
Она считает, что некоторые пользователи соцсетей возмутили данным событием из-за зависти или просто нелюбви к цыганам.
«И у цыган есть нехорошие люди. Но в данной ситуации они тоже пришли почти память мертвых», — добавила она.