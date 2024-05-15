Роспотребнадзор назвал районы Новосибирской области, где клещи наиболее активные

«Но в настоящий момент у нас более 1 тысячи укушенных. Есть случаи с подозрением на клещевой энцефалит, что также ожидаемо. Кусают в основном в дачных обществах, при выходе в природные очаги, единичные случаи укусов зафиксированы до акарицидной обработки на кладбищах и в парках», — добавила Самойлова.