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Роспотребнадзор назвал районы Новосибирской области, где клещи наиболее активные

В настоящий момент в регионе зафиксировали более тысячи случаев укусов.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске озвучили районы региона, где отмечается высокий риск укуса клещей. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Самойловой, кровососущие чаще всего нападают на людей в Мошковском, Тогучинском и Новосибирском районах. Сейчас клещи более активные, чем в прошлом году. Однако это пока начало сезона — к середине лета показатель может измениться.

«Но в настоящий момент у нас более 1 тысячи укушенных. Есть случаи с подозрением на клещевой энцефалит, что также ожидаемо. Кусают в основном в дачных обществах, при выходе в природные очаги, единичные случаи укусов зафиксированы до акарицидной обработки на кладбищах и в парках», — добавила Самойлова.

Специалист отметила, что показатель зараженности клещей клещевым энцефалитом составляет 2%, клещевым боррелиозом — 30%.

Ранее мы писали о том, что власти Новосибирска обработали от клещей парки и скверы города.

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