Роспотребнадзор назвал районы Новосибирской области, где клещи наиболее активные

В Новосибирске озвучили районы региона, где отмечается высокий риск укуса клещей. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова на пресс-конференции в ТАСС.
По словам Самойловой, кровососущие чаще всего нападают на людей в Мошковском, Тогучинском и Новосибирском районах. Сейчас клещи более активные, чем в прошлом году. Однако это пока начало сезона — к середине лета показатель может измениться.
«Но в настоящий момент у нас более 1 тысячи укушенных. Есть случаи с подозрением на клещевой энцефалит, что также ожидаемо. Кусают в основном в дачных обществах, при выходе в природные очаги, единичные случаи укусов зафиксированы до акарицидной обработки на кладбищах и в парках», — добавила Самойлова.
Специалист отметила, что показатель зараженности клещей клещевым энцефалитом составляет 2%, клещевым боррелиозом — 30%.
Ранее мы писали о том, что власти Новосибирска обработали от клещей парки и скверы города.